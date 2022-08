Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Pelosi/Taiwan

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Pelosi/Taiwan:

"Das unter Xi aufbrausende China ist Bidens nächste Bewährungsprobe. Der US-Präsident bemüht sich, der chinesischen Führung in aller Ruhe zu erklären, dass sich - Nancy Pelosi hin oder her - in Wirklichkeit gar nichts geändert hat an der Taiwan-Politik der USA. Tatsächlich muss Peking erklären, warum im Jahr 1997 der Besuch des damaligen Sprechers des US-Repräsentantenhauses in Taiwan kein Problem war. Will China, das anders als Russland auf Nahrungsmittelimporte angewiesen ist, sich einlassen auf Sanktionsrunden? Will Peking riskieren, dass Apple aus Angst vor Reputationsrisiken seine iPhones nicht mehr in China fertigen lässt? Biden will keine Kollision mit China. Aber er weiß auch: Ein untertäniges Zurückweichen vor dem fauchenden Drachen würde die Welt nicht sicherer machen."