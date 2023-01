Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Stromversorgung und Atomdebatte in Deutschland

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Stromversorgung und Atomdebatte in Deutschland:

"Die Grünen reden die Bedeutung der Kernkraft für die Stabilität des Gesamtsystems systematisch klein. Auffallend oft betonen sie in diesen Tagen, die Gasversorgungssituation sei heute deutlich besser als noch vor ein paar Wochen. Die Botschaft dahinter: Wir werden im kommenden Winter auch ohne die gesicherte Kraftwerksleistung der Atommeiler über die Runden kommen, weil genug Gas für die Stromerzeugung zur Verfügung steht. Aber diese Kalkulation ist fahrlässig knapp. Was ist, wenn nicht alle LNG-Terminals in den kommenden Monaten planmäßig in Betrieb gehen? Was geschieht, wenn die chinesische LNG-Nachfrage wieder steigt? Es sollte daher wenigstens die Option erhalten bleiben, die drei Meiler zur Not noch als Reserve zu halten. Dass sich FDP und Grüne nun gegenseitig die Schuld zuschieben, statt Kompromisslösungen zu suchen, ist ein Zeichen organisierter Verantwortungslosigkeit."/ra/DP/jha