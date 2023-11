Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Schuldenbremse

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Schuldenbremse:

"Der grundsätzliche Charakter der Schuldenbremse bleibt jedoch richtig: Sie ist für die Politik eine Bequemlichkeitsbremse. Sie verlangt Entscheidungen, was sich eine Regierung leisten will und was nicht. Setzt die Politik die richtigen Prioritäten, verhindert die Schuldenbremse nicht die sinnvollen Ausgaben, sondern die weniger sinnvollen."/yyzz/DP/nas