Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Preiserhöhung von Microsoft

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Preiserhöhung von Microsoft:

"Leider ist es kein Aprilscherz: Ab dem 1. April steigen die Preise der Cloud-Produkte von Microsoft in der Euro-Zone um elf Prozent. Und das nur ein Jahr nachdem Microsoft seine Cloud-Dienste um bis zu 25 Prozent verteuerte. Das Selbstbewusstsein von Microsoft weckt Erinnerungen an die Neunzigerjahre. Damals nutzte der Konzern seine Marktmacht im PC-Markt und bei Geschäftskunden aus. Die hat Microsoft geschickt in die Cloud-Ära übertragen. (...) Viele Jahre investierte Microsoft in das Start-up OpenAI und kooperierte mit ihm. Dessen Sprachmodell GPT-4 integriert der Konzern in viele Produkte. (...) Die Künstliche Intelligenz wird unsere Abhängigkeit von Microsoft noch dramatisch vergrößern. Es deutet sich eine neue Onlinewelt an, aus der jede Friktion, wie es Ökonomen nennen, verschwindet."/ra/DP/ngu