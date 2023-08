Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Kabinettsklausur in Meseberg

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Kabinettsklausur in Meseberg:

"Der neue Dreiklang der Ampelkoalition lautet: warten, verschieben, aussitzen. Beispiel Industriestrompreis: Man kann zu dieser Subvention stehen, wie man will, doch eine verlässliche Planung der Energiekosten für das eigene Unternehmen lässt sich so nicht aufstellen. Eine Entscheidung soll erst Ende des Jahres fallen. Kein Wunder, dass viele Unternehmen ins Ausland flüchten wollen, wo die Energiekosten niedriger sind - und vor allem berechenbarer. Beispiel Mehrwertsteuer: Die Gastwirte warten darauf, wie es damit weitergeht. Neuer Termin für einen Beschluss: vielleicht im November. Beispiel Schuldenbremse: Die Grünen-Chefin Ricarda Lang will mehr Schulden machen und verlangt schon wieder einen Schattenhaushalt von Lindner. Die Summen dabei sind schwindelerregend hoch. Ob es zusätzliches Geld etwa für Investitionen in Infrastruktur und Bildung gibt: wieder Fehlanzeige. Eine Entscheidung ist überhaupt nicht absehbar."/yyzz/DP/he