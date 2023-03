Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Credit Suisse

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Credit Suisse:

"Körner sagte auch, dass sich der Fall Credit Suisse nicht mit dem Kollaps der kalifornischen Silicon Valley Bank vergleichen lasse, der seit einer Woche die Märkte rund um den Globus erschüttert. Damit hat Körner recht, nur leider nutzt das nichts. Die Krise der Credit Suisse ist hausgemacht und auch in der europäischen Bankenlandschaft ein Einzelfall. Geschuldet sind die Turbulenzen einer toxischen Mischung aus chronischen Kontrollschwächen, schlampigem Risikomanagement und falscher Strategie. Das macht den Fall aber nicht weniger gefährlich. Denn die Schweizer gehören eindeutig zu jenen Banken, die in die Kategorie "too big to fail" fallen. Diese Institute sind so groß und vor allem so eng mit dem Rest der Finanzwelt vernetzt, dass sie einfach nicht scheitern dürfen."/DP/jha