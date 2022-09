Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Abhängigkeit von wichtigen Produkten

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Abhängigkeit von strategisch: wichtigen Produkten:

"Die Perspektive für die europäischen Düngerhersteller ist düster: Ein derart gasintensive Produkt wie Stickstoffdünger ist beim aktuellen Gaspreis nur mit Verlusten herstellbar. Bleiben die Kosten so hoch, wird die heimische Düngerindustrie über kurz oder lang verschwinden. Wollen Deutschland und Europa sich bei diesem oft unterschätzten und strategisch wichtigen Produkt nicht von entfernten Ländern abhängig sein, wird der Politik kaum etwas übrig bleiben, als die Branche kurzfristig zu stützen - und mittelfristig eine bezahlbare Energieversorgung sicherzustellen. Das ist alles andere als einfach - aber trotzdem notwendig. (.) Auch in der Landwirtschaft ist die Abhängigkeit von Agrargütern aus aller Welt groß. Diese Abhängigkeit könnte schnell die Versorgungssicherheit in Europa gefährden Ob dies durch gerissene Lieferketten, geopolitische Krisen oder Handelskonflikte ausgelöst würde, spielt zunächst keine Rolle. Europa braucht bei strategisch wichtigen Gütern eine starke eigene industrielle Basis. Dünger gehört dazu."/DP/jha