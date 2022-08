Pressestimme: 'Handelsblatt' zum europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt:

"Der große Wurf ist Lindners Vorschlag nicht, vielmehr dreht er nur an einer kleinen Stellschraube. Kritiker nennen seinen Plan daher wenig ambitioniert. Aber dem Liberalen wäre es auch ganz recht, wenn sich der Stabipakt gar nicht groß ändert. Denn jede größere Reform kann aus seiner Sicht nur zu einer Aufweichung der Regeln führen. Andere EU-Länder haben weitergehende Vorstellungen. Mehrere Regierungen wollen bestimmte Investitionen bei der Berechnung des Haushaltsdefizits ausklammern. Sie argumentieren, dass Investitionen in grüne Technologien oder die Digitalisierung das Potenzialwachstum der Wirtschaft steigern und damit Haushaltsprobleme langfristig lösen. Statt mit einem Sparkurs eine Krise noch zu verschärfen, wollen sie mit Investitionen das Wachstum ankurbeln dürfen und so antizyklisch agieren. Die Frage, wie mit den Investitionen umgegangen wird, dürfte noch hart debattiert werden. Es wird ein heißer Herbst."/yyzz/DP/ngu