Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Petersberger Klimadialog

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Petersberger Klimadialog:

"Vor der letzten UN-Klimakonferenz COP 26 in Glasgow mussten die Industrieländer eingestehen, dass sie die versprochene Steigerung von jährlich 100 Milliarden US-Dollar an Klimafinanzierung bis 2020 nicht eingehalten hatten. Warum sollten Länder in Südostasien da aus der Kohle aussteigen? Ob wir die Klimakrise bewältigen können, hängt auch von der Verlässlichkeit unserer Zusagen ab. Schon aus Eigeninteresse. Flutkatastrophen wie im Ahrtal oder die aktuelle Hitzewelle in Südeuropa, die nun auch Deutschland erreicht, zeigen schon jetzt, was bald verstärkt auf uns zukommt: (...) Um das 1,5-Grad-Ziel doch noch zu erreichen, müsste Deutschland laut Klimaexperten 100 Milliarden Euro an Klimafinanzierung bereitstellen, damit andere Länder unsere CO2-Überschüsse einsparen. Zur Ehrlichkeit gehört auch, den Bürgern klarzumachen, dass eine Begrenzung der Temperaturen nicht ohne Einschnitte zu haben ist. Dazu gehören geringerer Fleischkonsum, weniger Tempo auf Autobahnen und ein schneller Abschied vom Verbrenner."/be/DP/ngu