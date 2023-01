Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Autogipfel der Ampelkoalition

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zum Autogipfel der Ampelkoalition

Der erste Autogipfel der Ampelkoalition hat eine neue Erkenntnis gebracht: Mit dem Treffen der "Strategieplattform zur Transformation der Automobil- und Mobilitätswirtschaft" im Kanzleramt liegt die Verantwortung nun bei Olaf Scholz. Der Kanzler hat die Verkehrswende zwangsläufig zur Chefsache erklärt. Es ist an ihm, die vielen losen Fäden innerhalb der Bundesregierung zusammenzuführen und den Weg in der Mobilitätspolitik zu weisen. Diese Erkenntnis mag dürftig sein. Doch die Entscheidung des Kanzlers ist richtig - und erfordert Konsequenzen. (...) Seit nunmehr einem Jahr beharken sich Grüne und FDP in der Frage, wie es weitergeht mit der Dekarbonisierung des Verkehrssektors. Mal streiten sie über das Verbrenner-Aus und synthetische Kraftstoffe, Ladesäulen oder - wie aktuell - über schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, um Infrastruktur zu erhalten und auszubauen. Der "Fortschrittskoalition" fehlt der Rahmen, mit dem sie das Land modernisieren will (...)/yyzz/DP/zb