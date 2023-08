Pressestimme: 'Handelsblatt' über die neue Auto-Weltmacht China

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" über die neue Auto-Weltmacht China:

"China ist anders als Japan oder Südkorea eine Diktatur. Wenn sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt unter Machthaber Xi Jinping etwas in den Kopf gesetzt hat, dann marschieren die Unternehmen für gewöhnlich in genau diese Richtung. Hakt es irgendwo, schießt der Staat Geld nach. In Einzelfällen ist das bereits passiert. Dagegen steht Deutschland als einzige Volkswirtschaft unter den großen Industrie- und Schwellenländern, die 2023 voraussichtlich schrumpfen wird, im Jahr des chinesischen Auto-Durchbruchs denkbar blank da. Deutschlands Autobauer brauchen nicht mehr Tempo im Konkurrenzkampf mit China, sie brauchen eine Zeitmaschine."/kkü/DP/nas