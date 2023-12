Pressestimme: 'Handelsblatt' zu staatlicher Förderung für Flugtaxis

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu staatlicher Förderung für Flugtaxis:

"Sie waren einmal das große Hype-Thema: elektrische Senkrechtstarter, auch Flugtaxis genannt. Doch längst hat sich Ernüchterung breitgemacht - und die Kritik an den VIP-Fliegern wird immer lauter. So opponiert der Stadtrat in Paris offen gegen den Plan, Flugtaxis der deutschen Firma Volocopter bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr starten zu lassen. (.) Auch in der deutschen Politik wächst die Skepsis. (.) Auch wenn Fluggeräte für VIP-Kunden keine staatliche Hilfe verdienen, die Technologie dahinter ist durchaus förderwürdig. Mit Lilium und Volocopter hat Deutschland zwei Flugtaxi-Anbieter, die technologisch in der globalen Spitzengruppe sind. Es sollte im Interesse des Innovations- und Industriestandorts sein, diese Führungsposition zu behalten. Fördergelder könnten verhindern, dass auch diese Branche ins Ausland abwandert."/yyzz/DP/he