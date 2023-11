Pressestimme: 'Handelsblatt' zu möglicher EU-Erweiterung/Ukraine

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu möglicher EU-Erweiterung/Ukraine:

"Dass EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch, zehn Jahre nach der Maidan-Revolution, den Mitgliedstaaten empfahl, Beitrittsverhandlungen mit Kiew zu eröffnen, hat historische Bedeutung. Es beweist: Die ukrainische Demokratie hat überlebt, Putin ist gescheitert. Ja, viele Fragen bleiben offen. Ist die EU in der Lage, einen so großen Agrarstaat wie die Ukraine aufzunehmen? Kann ein Land beitreten, dessen Grenzen umkämpft sind? Diese Debatten werden die kommenden Jahre prägen. Was heute zählt, ist das Zeichen an die Ukrainer: Ihr gehört zu uns. Und das Signal an Putin, dass die EU niemanden in Europa im Stich lässt, der sich aus seiner Einflusszone lösen will."/zz/DP/ngu