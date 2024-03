Pressestimme: 'Handelsblatt' zu deutsch-russischen Beziehungen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu deutsch-russischen Beziehungen:

"Der Kanzler sagt, seine Verantwortung liege darin, einen Krieg mit Russland zu verhindern. Das allerdings wollen die westlichen Partner auch. Aus der SPD-Zentrale heißt es, Scholz solle und wolle sich mit der hartnäckigen Taurus-Blockade nun als Friedenskanzler inszenieren. Damit unterstellt er den Waffenlieferanten, die keine roten Linien ziehen, unterschwellig, keinen Frieden zu wollen. Das Gegenteil ist der Fall: Sie sehen Waffenlieferungen und die militärische Schwächung Putins - nicht zu Unrecht - als Voraussetzung für Friedensverhandlungen. Der Einzige, der keinen Frieden will, ist Putin selbst. Die anstehende Wahl, so gefälscht und undemokratisch sie auch sein mag, wird ihn in seinem Siegeswillen noch einmal bestärken."/DP/jha