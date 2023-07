Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Wahl/Spanien

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt' zu Wahl/Spanien:

"Eine der wichtigsten Aufgaben jeder neuen Regierung wird sein, das Land wieder zu einen. Sonst werden Rechtsaußen-Parteien wie Vox noch mehr Zulauf bekommen. Vox hat sich gerade mit der PP in zwei Regionen auf eine gemeinsame Regierung geeinigt. Die Wahl am Sonntag ist deshalb auch weit über die Grenzen Spaniens hinaus von Bedeutung. Madrid hat sich bei großen Themen wie der Flüchtlingspolitik anders als Rom stets eng mit den anderen Mitgliedstaaten abgesprochen - auch als Spanien die bevorzugte Route illegaler Migranten aus Afrika war. Spanien war aus Sicht Berlins auch ein zuverlässiger Partner bei der Unterstützung der Ukraine. Für Europa, das gerade jetzt Geschlossenheit benötigt, wäre es deshalb gut, wenn Spanien sich nicht auch noch in die Liste der Länder einreiht, wo populistische Rechtsaußen-Parteien die Politik bestimmen."/yyzz/DP/he