Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Unternehmen/Steuern

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Unternehmen/Steuern:

"Im Prinzip ist sein Vorstoß seine alte Forderung, auf das US-Subventionsprogramm mit einem eigenen großen Subventionsprogramm zu reagieren. Subventionen allerdings verteilt Deutschland mehr als genug. Siehe Intel, siehe Klimafonds. Was fehlt, ist die Stärkung der Unternehmen, die hier im Land mit immer widrigeren Umständen zu kämpfen haben. Eine echte Steuersenkung würde nicht nur den Unternehmen mehr Luft verschaffen, im Zusammenspiel mit anderen Maßnahmen wären Steuererleichterungen vor allem ein Signal: In Deutschland tut sich wieder was. Davon würde am Ende auch die Ampel profitieren."/DP/jha