Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Streiks an Flughäfen und im ÖPNV

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Streiks an Flughäfen und im ÖPNV:

"Verdi etwa hat im Personennahverkehr die Laufzeiten der regionalen Tarifverträge eigens so synchronisiert, dass die Gewerkschaft nun bundesweit mit Streiks Druck aufbauen und Aufmerksamkeit erzielen kann. Im Organisationsbereich der IG Metall gehört der Streik zur Tarifrunde wie das Weihwasser zur Kirche. Und selbst die stark auf sozialpartnerschaftliches Miteinander bedachte IG BCE überlegt, ob nicht ein bisschen mehr Krawall ein Mittel gegen die eigene Schrumpfung sein könnte. Den Streik für die Mitgliederwerbung zu nutzen, ist legitim. Hauptziel muss aber immer die Lösung eines Tarifkonflikts sein. Gerade in Bereichen, in denen ein Arbeitskampf die Öffentlichkeit stärker trifft als die Arbeitgeber, ist ein besonders verantwortungsvoller Umgang mit dem Streikrecht geboten."/yyzz/DP/he