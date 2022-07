Pressestimme: 'Handelsblatt' zu SPD/Flughafen-Security

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu SPD/Flughafen-Security:

"An vielen Security-Checks deutscher Flughäfen herrscht Chaos. Deswegen fordert die SPD, die Kontrollen von Passagieren und Gepäck wieder zu verstaatlichen. Daraus ergeben sich zwei Fragen: Was könnte der Staat als Unternehmer besser machen? Und, wenn man weiterdenkt: Warum greift er nicht längst ein? Denn der Bund hat schon Einfluss, genauer gesagt das Bundesinnenministerium in Zusammenarbeit mit den Länderbehörden. Sie beauftragen über die Bundespolizei die privaten Dienstleister, die an vielen Flughäfen die Kontrollen durchführen. Die Politik könnte in den Ausschreibungen von den Firmen also all das einfordern, was es ihrer Ansicht nach braucht, um gute Arbeitsbedingungen, reibungslose Betriebsabläufe und ein hohes Qualitätsniveau der Kontrollen zu garantieren. (.) Keine Frage, bei dem ein oder anderen privaten Dienstleister (.) läuft nicht alles, wie es sollte. Aber der Bund muss erst einmal den Einfluss geltend machen, den er schon hat, bevor er an Verstaatlichung denkt."/yyzz/DP/ngu