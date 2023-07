Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Rohstoffabhängigkeit von China

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Rohstoffabhängigkeit von China:

"Eine Energiewende wird es in Europa ohne China nicht geben. Das gilt nicht nur für die europäische Solarindustrie und ihre absolute Abhängigkeit von China. Das gilt für die Dekarbonisierung der gesamten Wirtschaft. Jahrelang hat die Volksrepublik ihre Rohstoffproduktion ausgeweitet und Exporte vor allem in Richtung Europa erhöht. Jetzt zeigt die Regierung in Peking, wie viel Macht sie wirklich hat. Ziel der angekündigten Exportkontrollen für die Metalle Gallium und Germanium sollen zwar eigentlich die USA und Japan sein. Sie könnten aber auch für Deutschland und Europa zum Problem werden. Allein die theoretische Gefahr sollte Anlass genug sein, die Rohstoffstrategie der Europäischen Union, den sogenannten Raw Materials Act, so schnell wie möglich umzusetzen und die Produktion und Verarbeitung kritischer Metalle auf dem eigenen Kontinent voranzubringen."/zz/DP/ngu