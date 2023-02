Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Rente

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Rente:

"Nichts wird in Deutschland so vehement verteidigt wie die eigene Komfortzone. Kaum meinte Peter Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände, in Deutschland brauche es generell mehr "Bock auf Arbeit", ging es hoch her. "Frech" sei so eine Behauptung, war noch ein netterer Kommentar. (...) Erst 2031 wird die Regelaltersgrenze von 67 Jahren für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erreicht. Entscheidend dabei ist der vorzeitige Rentenbezug. Seit seiner Einführung im Jahr 2014 haben ihn mehr als zwei Millionen Beschäftigte in Anspruch genommen. 2021 waren es fast 269.000 Beschäftigte, das sind 26,3 Prozent aller Neurentner. (...) Jedes Jahr fehlen heute schon über 400 000 Fachkräfte, um den Beitragssatz in der Rentenversicherung konstant zu halten. (...) Was es angesichts dieser Lage deshalb nicht braucht, sind bornierte Abwehrreflexe und Schuldzuweisungen. (...) Wir müssen alle länger arbeiten. Über das Wie müssen wir reden."/DP/jha