Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Regulierung von Künstlicher Intelligenz in EU

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Regulierung von Künstlicher: Intelligenz in der EU:

"Es gibt zwar relativ wenige bahnbrechende Algorithmen aus Europa, dafür bald umso mehr Paragrafen. Gerade wird der AI Act verhandelt, mit dem riskante KI-Anwendungen verboten werden können. Nun will die EU auch noch ein Label für KI-generierte Inhalte einführen. Während andere entwickeln, denkt Europa vor allem an Regulierung. Das ist schlecht. Denn es nährt den Eindruck in der Bevölkerung, der technische Fortschritt sei in erster Linie etwas Bedrohliches. Europa begibt sich in eine Abwehrhaltung. Dabei wäre Angriff so wichtig."/DP/jha