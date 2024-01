Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Rabatten für Elektroautos

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Rabatten für Elektroautos:

"Vor allem aber drücken die Nachlässe, je länger sie bestehen, auf die Margen der Autobauer. Gerade für Traditionshersteller wie VW, Opel, Peugeot und Co. ist das ein Problem. Sie haben zum Teil riesige Sparprogramme und Renditeziele vor der Brust. Sie brauchen das Geld, um in die nächste Generation der Elektroautos zu investieren. Schon jetzt bröckeln die Marktanteile der einst bekannten Automarken. Dagegen dürfte dem aktuellen deutschen Marktführer VW - derzeitige Pkw-Durchschnittsmarge 3,4 Prozent - in einer Rabattschlacht schneller der Atem ausgehen als einem Tesla oder BYD, die zum Teil auf zweistellige Margen kommen. Dreht die Preisschraube also weiter nach unten, wird es gefährlich für die etablierten Autobauer. Unternehmenslenker in der Autoindustrie sind in der Regel rationale Entscheider. Die Tatsache, dass einer nach dem anderen an der Elektro-Preisschraube dreht, zeigt, wie groß die Not der Branche ist, den Absatz bei den Stromern nach oben zu bringen oder zumindest stabil zu halten."/scp/DP/jha