Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Lauterbachs Idee/Arzneimittelknappheit

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Lauterbachs Idee/Arzneimittelknappheit :

"Wenn nicht einmal mehr einfachste Medikamente in Deutschland zu haben sind, läuft etwas gewaltig schief. (...) Gesundheitsminister Karl Lauterbach will das Problem mit Geld lösen. Hersteller patentfreier Arzneimittel, sogenannter Generika, haben zuletzt den Markt verlassen und sollen mit höheren Preisen gelockt werden. Zudem soll es künftig bei den Verhandlungen für Rabattverträge mit den gesetzlichen Krankenkassen eine Rolle spielen, ob ein Hersteller in Europa produziert. Bislang ist Asien der wichtigste Standort. Lauterbach will mit seinen Eckpunkten den Eindruck vermitteln, er habe einen Aktionsplan für die akute Krise. (...) Bis die Hersteller ihre Produktion umstellen, vergeht noch einmal viel Zeit. Wenn überhaupt - Lauterbach könnte auch gewaltig danebenliegen mit der Annahme, dass Pharmaunternehmen reihenweise die Produktion zurückverlagern. Wenn der Plan schiefgeht, steigen die Preise für Generika - und die Lieferengpässe bleiben trotzdem. Dann wäre nichts gewonnen."/yyzz/DP/he