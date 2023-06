Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Klima-Not/Wärmewende

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Klima-Not/Wärmewende:

"Die EU-Umweltagentur EEA warnt vor zunehmenden Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen und Waldbränden in Europa. Doch trotz all dieser Entwicklungen und Bilder dringt die Klima-Not nicht durch. Es gibt ein Kommunikationsproblem. Eines, das auch die Politik nicht zu lösen imstande ist. Das zeigt das monatelange Chaos um die Wärmewende: Die Parteien beharken sich im politischen Klein-Klein, um ihrer jeweiligen Wählerschaft die Entscheidung als Erfolg verkaufen zu können. Die Grünen setzen auf ein politisches Hauruckverfahren - und verlieren die Menschen. Die FDP beharrt stur auf Technologieoffenheit - und düpiert die Koalitionspartner. Der SPD-Kanzler Olaf Scholz schließlich lässt jegliche kommunikative Führungsrolle vermissen. Das Ergebnis ist eine Situation, in der weder Bürgerinnen noch Politiker wissen, was das geplante Gesetz eigentlich genau vorsieht. Allerorts herrscht große Verunsicherung und ideologische Verbissenheit - Klimaschutz wird zum politischen Spielball, obwohl er eigentlich einen breiten gesellschaftlichen Konsens bräuchte."/yyzz/DP/ngu