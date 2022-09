Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Habecks Entfremdung von der Wirtschaft

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Habecks Entfremdung von der Wirtschaft

Die deutsche Wirtschaft ist in der Energiekrise ein Waisenkind. Wenn es zum Schwur kommt, tritt der Bundeswirtschaftsminister jedenfalls nicht wie ein Fürsprecher der Industrie, des Mittelstands, des Handwerks oder der Freiberufler am Kabinettstisch auf. Natürlich ist Robert Habeck kein Interessenvertreter der deutschen Wirtschaft, aber er sollte ihre Probleme, Sorgen und Anliegen zumindest kennen. Nach einer guten Anfangsphase im Amt muss man feststellen: In der Stunde der Wahrheit fehlt dem Minister der Blick auf die wirtschaftlichen Zusammenhänge. Habeck schaltet deshalb auch nicht auf Krisenmodus um. Er weiß nicht, wie er seine Ämter als Wirtschafts- und Klimaschutzminister vereinen soll. Die Wirtschaft ist Leidtragende dieses Schwebezustands. Die Unternehmer stehen zum Klimaschutz, im Moment geht es aber um die nackte Existenz. Die Deindustrialisierung des Landes steht im Raum./yyzz/DP/zb