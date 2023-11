Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Gesundheitssystem/steigende Beiträge

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Gesundheitssystem/steigende Beiträge:

"Es ist geradezu obszön: Während in Deutschland ganze Branchen gar keine andere Wahl haben, als sich neu zu erfinden, funktioniert das Gesundheitswesen noch nach dem Geiste des vergangenen Jahrzehnts, als die Kassen gut gefüllt waren, die Wirtschaft wuchs und die Perspektiven rosig aussahen. In diesem Geiste wären viele Wirtschaftszweige schon zu Grunde gegangen. Lange wird das nicht mehr funktionieren. Auch die Gesundheitsbranche ist nicht "too big to fail". Noch hält sich die Alarmstimmung zwar in Grenzen. Was machen ein paar Euro mehr im Monat schon aus, heißt es dann im politischen Berlin. Im Jahr 2025, wenn die Babyboomer beginnen, in Rente zu gehen, gerät das System aber endgültig an seine Grenzen. So weit darf es nicht kommen. Das gilt über alle Kassenarten hinweg."/zz/DP/he