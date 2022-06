Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Flughafen-Chaos

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Flughafen-Chaos:

"Die Regierung hat sich das Flughafen-Chaos lang genug angesehen und greift zur vermeintlich naheliegenden Lösung: Personal aus dem Ausland einfliegen. 2000 Leiharbeiter aus der Türkei sollen in Deutschland nun aushelfen. Was die Politik offenbar nicht wahrhaben will: Selbst wenn bürokratische Hürden aus dem Weg geräumt und Fachkräfte im Turbogang für hiesige Flughäfen ausgebildet werden, der Prozess wird Monate dauern, den Sommerurlaubern wird nicht mehr zu helfen sein. Was geschieht außerdem mit den ausländischen Fachkräften, werden sie nicht mehr gebraucht? Arbeitsminister Hubertus Heil beteuerte zwar, jede Form der Ausbeutung von Hilfskräften sollte vermieden werden. Ist es aber nicht Ausbeutung per se, wenn die Regierung marode Strukturen gewissenhaft übersieht - und dann versucht, Lücken mithilfe kurzfristig angeworbener Kräfte aus wirtschaftlich schwächeren Ländern zu füllen? Wirklich helfen würde es nur, neue Anreize zu schaffen und Fachkräften dauerhaft erträgliche Arbeitsbedingungen zu bieten."/zz/DP/ngu