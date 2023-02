Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Beziehung USA/Peking nach Ballonabschuss

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Beziehung USA/Peking nach Ballonabschuss:

"Der Ballonabschuss hebt den Konflikt zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften der Welt nun auf eine neue Stufe. Er erinnert daran, dass die Situation durch Provokationen auch militärisch eskalieren kann. Besonders brisant wird der Vorfall dadurch, dass die USA der chinesischen Seite Lügen vorwerfen: So beharrt Peking darauf, es habe sich um einen abgedrifteten Wetterballon gehandelt, was Washington als "eindeutig falsch" zurückweist. Wie sollen da vertrauensvolle Gespräche auf Augenhöhe möglich sein? Bidens Spielraum für eine diplomatische Annäherung wird unter diesen Umständen immer kleiner. (...) In der Vergangenheit haben sich China und die Vereinigten Staaten häufiger entzweit. Allerdings fanden sie immer wieder zurück an einen Verhandlungstisch, weil sie einige strategische und wirtschaftliche Interessen teilen. Der Rest der Welt kann nur hoffen, dass beiden Seiten auch dieses Mal ein Neustart gelingt."/be/DP/ngu