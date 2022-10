Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Angriff auf den Ehemann von Pelosi

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Angriff auf den Ehemann von Pelosi:

Was ist los mit Amerika? Ein Mann bricht in das Haus von Nancy Pelosi, der mächtigsten Demokratin im US-Kongress in San Francisco, ein und attackiert deren Ehemann mit einem Hammer. (...) Es kann einem angst und bange werden eine Woche vor den richtungsweisenden Kongresswahlen. Durchaus ernst zu nehmende Politiker und Wissenschaftler halten inzwischen sogar einen Bürgerkrieg im Bereich des Möglichen. Fest steht: Der Wesenskern einer Demokratie - eine friedliche Machtübergabe - ist in den USA keine Selbstverständlichkeit mehr. Der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar hat das gezeigt. Es war das bislang sichtbarste Zeichen für die verheerenden Folgen der Trump-Revolution. Weitere dürften folgen - erst recht wenn Donald Trump 2024 wiedergewählt werden sollte. Chancen hat er durchaus./yyzz/DP/mis