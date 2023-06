Pressestimme: 'Die Glocke' zur Nationalen Sicherheitsstrategie

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zur Nationalen Sicherheitsstrategie:

"Doch mit der Erarbeitung des Dokuments ist es lange nicht getan. Papier ist bekanntlich geduldig. Es kommt auf die Umsetzung an. Und ob die so gelingt, wie es erforderlich wäre - daran sind Zweifel angebracht. Schließlich sitzen im Ampel-Kabinett höchst unterschiedliche Partner, die sich nicht erst seit dem Heizungsgesetz immer wieder aneinander reiben. Wolfgang Ischinger, früherer Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und ausgewiesener Experte in Sicherheitsfragen, befürchtet bereits, dass in dieser Dreierkoalition eine Umsetzung der Strategie auf der Strecke bleiben wird. Das wäre angesichts der sicherheitspolitischen Herausforderungen fatal."/yyzz/DP/men