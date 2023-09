Pressestimme: 'Die Glocke' zur Kinderarmut/Umfrage der Robert Bosch Stiftung

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zur Kinderarmut/Umfrage der Robert Bosch Stiftung:

"Deutschland tut zu wenig für seine Kinder. Mehr als jedes fünfte Kind gilt als armutsgefährdet und diese Zahl ist leider seit Jahren gleichbleibend hoch. Was die Lage zusätzlich verschlimmert, ist, dass Armut in vielen Fällen auch Bildungsarmut bedeutet. Die soziale Lage eines Kindes bestimmt in diesem Land stark seine Bildungschancen und damit seine Zukunftsperspektive. Das ist nicht nur für die betroffenen Familien verheerend, sondern für die Gesellschaft insgesamt."