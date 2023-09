Pressestimme: 'Glocke' zu flexible Schulanfangszeiten

OELDE (dpa-AFX) - "Glocke" zu flexible Schulanfangszeiten:

"Auf der anderen Seite steht aber die Frage, wie weit der Unterrichtstart zwischen den Schulen auseinanderliegen soll. Von 5, 10 oder 15 Minuten kann da wohl nicht die Rede sein. Da müsste es schon in den Bereich von einer Stunde gehen. Mit Blick auf die ohnehin langen Schultage wäre für so manchen Schüler noch weniger Zeit für Freunde und Hobbys, wenn es erst um 9 Uhr zur ersten Stunde läutet. Auch ein früherer Schulbeginn als 8 Uhr ist kaum zumutbar, müssen Kinder vom Land schon jetzt teils vor 7 Uhr los, um pünktlich zu sein. Berufstätige Eltern kämen ebenso in Bedrängnis und müssten ihre Arbeitszeiten anpassen. Ohne Frage: Der ÖPNV-Ausbau muss vorangehen. Doch müssen Reformvorschläge immer von allen Seiten aus betrachtet werden, nicht nur von der wirtschaftlichen."/DP/jha