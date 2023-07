Pressestimme: 'Die Glocke' zu Situation im Iran

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Situation im Iran:

"Die traurige Realität ist: Die Hardliner in Teheran mit ihren ultrakonservativen Moralvorstellungen werden sich weiter an die Macht klammern - vermutlich koste es, was es wolle. Die Möglichkeiten des Auslands, sie unter Druck zu setzen, sind beschränkt - zumal Iran dank seiner Handelsbeziehungen zu Staaten wie Russland und China auch ohne den Westen einigermaßen über die Runden kommt. Kurzfristig wird das Regime kaum zu stürzen sein. Man kann den iranischen Männern und noch viel mehr den Frauen nur wünschen, dass sich ihr Mut langfristig auszahlt."/al/DP/he