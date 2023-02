Pressestimme: 'Die Glocke' zu Korruptionsindex

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Korruptionsindex:

"Länder mit starken rechtsstaatlichen und demokratischen Institutionen sind am wenigsten anfällig für Korruption in Politik und Verwaltung. Diese Lehre aus dem Korruptionswahrnehmungsindex 2022 der Organisation TransparencyInternational zeigt, dass es in Deutschland deutlichen Verbesserungsbedarf gibt. Rang neun und die niedrigste Punktzahl seit 2014 - die Bundesrepublik hat seit Jahren in der Bekämpfung von Bestechung keine Fortschritte gemacht. Das ist angesichts des Vorgehens autokratischer Staaten wie Russland, Katar und Aserbaidschan, die Korruption als strategische Waffe einsetzen, inakzeptabel und muss schnellstens geändert werden."/be/DP/jha