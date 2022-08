Pressestimme: 'Die Glocke' zu Grüne/AKW-Laufzeitverlängerung

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Grüne/AKW-Laufzeitverlängerung:

"Die Folgen des Krieges sind dafür verantwortlich, dass erneut Grundsätze der Öko-Partei ins Wanken geraten. Ende 2022 soll eigentlich Schluss sein mit der Atomkraft in Deutschland. Für die Grünen ein unumstößliches Datum - bisher zumindest. Denn auch in der Partei werden Stimmen lauter, die noch laufenden Kraftwerke vorerst am Netz zu lassen. Eine mit Blick auf die Unberechenbarkeit des russischen Machthabers Wladimir Putin denkbare Option, um das Risiko weitreichender Engpässe zu verringern. Dieser Alternative sollten sich die Grünen nicht verschließen. Dass sie in diesen unsicheren Zeiten von ihren Idealen abrücken, müssen sie in Kauf nehmen - zumal ihre Umfragewerte seit Wochen trotzdem gut sind. Das könnte sich aber ändern, sollten sie der Laufzeitverlängerung nicht zustimmen und sollte es im Winter dunkel bleiben in den Stuben."/yyzz/DP/he