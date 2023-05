Pressestimme: 'Die Glocke' zu Großeinsatz gegen die Mafia

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Großeinsatz gegen die Mafia:

"Geldwäsche, bandenmäßige Steuerhinterziehung, gewerbsmäßiger Bandenbetrug, Erpressung, Rauschgiftschmuggel - die Geschäftsfelder von Mafiaorganisationen sind vielfältig, ihr Drängen in seriöse Wirtschaftsbereiche nicht zu unterschätzen. Auch wenn in Deutschland noch keine "süditalienischen Verhältnisse" herrschen, so ist höchste Wachsamkeit nötig: Die Bundesrepublik ist für Mafiaorganisationen über viele Jahre zu einem bevorzugten Rückzugsgebiet geworden. Die Sicherheitsbehörden und die Politik müssen sich fragen, warum das so ist, und entschlossen gegensteuern. Dabei ist zu beachten: In Deutschland ist organisierte Kriminalität mit ihren brutalen Ausprägungen und Machtstrukturen nicht auf die italienische Mafia beschränkt."/yyzz/DP/he