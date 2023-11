Pressestimme: 'Die Glocke' zu Erdogan-Besuch in Deutschland

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Erdogan-Besuch in Deutschland:

"Dazu ist die Türkei ein zu wichtiger Akteur als möglicher Brückenbauer zwischen dem Westen und der islamischen Welt, als Nato-Mitglied und nicht zuletzt als Partner in der Flüchtlingspolitik. Zudem leben drei Millionen Türkeistämmige in Deutschland mit teils sehr engen Bindungen an ihr Herkunftsland. Erdogan mit einer Ausladung zu verprellen, würde mehr Schaden anrichten, als deutschen Interessen dienen. Der Gesprächsfaden zu diesem sehr schwierigen, aber eben auch einflussreichen Partner sollte nicht gekappt werden. Einfluss nehmen und sich Gehör verschaffen kann man nur, wenn man miteinander in Kontakt bleibt."/yyzz/DP/he