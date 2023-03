Pressestimme: 'Die Glocke' zu China als Vermittler

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu China als Vermittler:

"Wer, wenn nicht China könnte als großer Bruder Einfluss auf Russland nehmen und in einem ersten Schritt den Weg zu einem Waffenstillstand ebnen. Immerhin hat Xi Jinping bei seinem Besuch die neutrale Position seines Landes bezüglich beider Kriegsparteien betont. (...) Hoffnung macht nicht zuletzt, dass Peking für eine Beilegung des Ukraine-Konflikts auf die Grundsätze der UN-Charta verweist. In Artikel 2 Absatz 4 wird dort die territoriale Unversehrtheit von Staaten betont. Nimmt man China beim Wort, dann darf es die Putinschen Annexionen auf der Krim und in der Ostukraine nicht dulden. Es ist aber leider auch denkbar, dass Xi der enge Schulterschluss mit Putin wichtiger ist."