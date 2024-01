Pressestimme: 'Die Glocke' zu Bürgergeld/Sanktionen

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Bürgergeld/Sanktionen:

"Wenn die Regierung auf der einen Seite seit Januar höhere Bürgergeld-Regelsätze zahlt, wofür es mit Blick auf die Inflation und Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gute Gründe gibt, dann muss sie auf der anderen Seite alles unternehmen, um Menschen in Arbeit zu bringen. Härtere Sanktionen für Arbeitsverweigerer sind das eine, Qualifizierungsmaßnahmen und Anreize das andere. Dass es in dem System deutlichen Verbesserungsbedarf gibt, zeigt sich auch an anderer Stelle: Es ist völlig unverständlich, dass in Polen 66 Prozent und in den Niederlanden sogar 70 Prozent der dort lebenden ukrainischen Flüchtlinge arbeiten, in Deutschland aber nur 19 Prozent. Mehr als 700.000 von ihnen beziehen hierzulande Bürgergeld. Sie verstärkt in Beschäftigung zu bringen, wäre ein lohnender Beitrag zur Haushaltsentlastung."/scp/DP/jha