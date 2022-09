Pressestimme: 'Funke-Medien' zu Taxis am BER

BERLIN (dpa-AFX) - "Funke-Medien" zu Taxis am BER:

"Wer nach Berlin fliegt, gewinnt seinen ersten Eindruck von der Stadt am BER. Aufdringliche Taxi- oder Mietwagenfahrer sollten nicht dazugehören. Wenn berichtet wird, dass Passagiere sich bei der Taxi-Innung über die Situation beschweren, muss noch mehr getan werden. Wer die Erfahrung gemacht hat, dass es auch ohne Genehmigung möglich ist, Fahrgäste am BER aufzunehmen, der wird das wohl wieder tun. In Zukunft ist weiter Konsequenz gefragt, um die Taxi-Situation am Flughafen zu ordnen - im Interesse der ohnehin kriselnden Taxibranche, aber auch im Interesse der Reisenden und der Hauptstadtregion selbst."/ra/DP/jha