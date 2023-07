Pressestimme: 'Freies Wort' zu Klimapolitik

SUHL (dpa-AFX) - "'Freies Wort" zu Klimapolitik:

"Die modernen Industriestaaten müssen Hunger und Armut in der Welt bekämpfen und auch weitaus aktiver als bisher Konflikte befrieden - als sie aus Eigeninteressen am Köcheln zu halten. Nicht bei uns, sondern in den ärmsten Ländern entscheidet sich, ob die Klimaziele eingehalten werden können. Das ist eine gigantische Aufgabe. Natürlich müssen auch wir Deutsche den eingeschlagenen Weg der "Dekarbonisierung", wie es so schön heißt, weitergehen. Aber nicht mit ökonomischem Zwang und psychologischem Druck - unserer Demokratie zuliebe."/al/DP/he