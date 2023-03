Pressestimme: 'Freie Presse' zur Übernahme Credit Suisse

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zur Übernahme Credit Suisse:

"Jetzt geht es also erst einmal darum, die Ruhe an den Märkten wieder herzustellen. Die Notenbanken haben erkannt, wie wichtig die Marktpsychologie ist. Sie haben ihre Reaktionen darauf ausgerichtet, für Stabilität an den Finanzmärkten zu sorgen. Eine Kettenreaktion an den Märkten muss vermieden werden. Wie nervös private und institutionelle Anleger sind, haben die Reaktionen an den Börsen in den vergangenen Tagen gezeigt. Für Panik gibt es noch keinen Grund, doch Wachsamkeit kann auch nicht schaden."/be/DP/jha