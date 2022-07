Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur britischen Regierungskrise

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur britischen Regierungskrise:

"Sie versuchen, die eigene Haut zu retten. Sie versuchen zu retten, was zu retten ist. In der Reihenfolge muss man die derzeitigen Abgänge aus dem Kabinett des Boris Johnson verstehen. Oder anders gesagt: Niemand geht wegen der angeblich unerträglichen Häufung von Skandalen, auch wenn das noch so beflissen empört vorgetragen wird. Der Hauptcharakterzug der britischen Konservativen des 21. Jahrhunderts? Selbsterhaltungstrieb: Macht Platz für mich, Frauen und Kinder zuletzt. Man kann das erbärmlich finden - völlig zu Recht. Man kann das aber auch als recht clever respektieren. Eben so clever, wie Boris Johnson höchstselbst es jahrelang aller Welt vorgemacht hat. Vielleicht ist es nun wirklich nur noch eine Frage relativ kurzer Zeit, bis die Tory-Hinterbanktruppe ihn stürzt. Das wird jedoch in jedem Fall zu spät kommen: Johnson hat die Partei nachhaltig mit populistischer Beliebigkeit und skrupelloser Selbstsucht infiziert."/ra/DP/jha