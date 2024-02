Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu nordirische Regierungschefin

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu nordirische Regierungschefin:

"Eine Katholikin als oberste politische Repräsentantin: Seit 100 Jahren hat Nordirlands protestantische Elite versucht, das zu verhindern. Mit vorenthaltener Bildung, chronischer Arbeitslosigkeit, durch Vorenthalten von Bürgerrechten und mit Bomben. Und am Ende haben sie verloren, weil das richtig so ist.

Die Hoffnung muss jetzt sein, dass der sich anbahnende Zirkel der Gewalt der letzte ist, dass die protestantische Wagenburg in sich zusammenbricht. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Als derzeit noch dritte Kraft in der nordirischen Politik hat sich die Alliance Party etabliert. Und viele protestantische Bevölkerungsteile können sich noch an die guten Jahre in der EU erinnern, als Frieden möglich und Gewalt absurd war."