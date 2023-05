Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Kundgebungen zum 1. Mai

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Kundgebungen zum 1. Mai:

"Es bleibt zu hoffen, dass die Streiks in der aktuellen Tarifrunde eine Trendwende eingeleitet haben. Auseinandersetzungen wie diese sorgen zwar immer für einen Mitgliederzuwachs bei den Gewerkschaften. Allerdings ist das Plus zum Beispiel bei Verdi diesmal deutlicher. Es wäre jedoch fatal, sich auf diesem Erfolg auszuruhen. Die Gewerkschaften brauchen endlich Konzepte, wie sie auch außerhalb der traditionellen Industriehochburgen Fuß fassen können, nicht nur in Pflegeeinrichtungen, sondern auch in der wachsenden Start-up-Szene. Und sie müssen noch lauter prekäre Arbeitsbedingungen anprangern. Auch die aktuellen Streiks bei Lieferando zeigen: Gewerkschaftskampagnen können auch heute funktionieren. Ihre Vertreterinnen und Vertreter müssen aber moderner, weiblicher und vor allem jünger werden. Mit komplizierter Gewerkschaftssprache, brennenden Ölfässern vor dem Werkstor, Trillerpfeifen und Arbeiterliedern alleine wird das nicht funktionieren."/yyzz/DP/he