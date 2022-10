Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Autoindustrie

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Autoindustrie:

"In der alten Industriewelt sind die Autohersteller so etwas wie die Krone der Schöpfung. Aber es ist eben die alte Welt. Die neue hält für die selbstbewussten Autoleute eine bittere Erkenntnis bereit: Sie stoßen an die Grenzen ihrer Fähigkeiten. Das Beispiel Software - mit dem autonomen Fahren als anspruchsvollster Anwendung - zeigt das. Das Ziel, Software und Vernetzung des Autos unter Kontrolle zu halten, bleibt richtig. Aber die Lernkurve muss steiler werden. Junge Firmen in den USA und Asien brauchen diesen Weg nicht zu gehen. Sie fangen da an, wo die Traditionsmarken hinwollen."/zz/DP/ngu