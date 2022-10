Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Maskenpflicht in Innenräumen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Maskenpflicht in Innenräumen:

"Eine Maskenpflicht wäre nicht nur in öffentlichen Räumen, sondern auch an vielen Arbeitsplätzen sinnvoll. Zeigt doch eine BKK-Umfrage, dass neun Prozent bei einem positiven Test zur Arbeit gehen. Das erhöht das Risiko für Kollegen, die Covid eventuell schwerer trifft. Und einige kurieren sich auch nicht aus, weil sie glauben, nicht fehlen zu können. Eine von manchen geforderte Aufhebung der Isolationspflicht würde diesen Druck verstärken - gerade wenn Arbeitskräfte rar sind und viele Menschen ausfallen. Corona-Wellen in Betrieben gefährden in ohnehin schwieriger Lage Produktion und Dienstleistungen. Angriffe auf die kritische Infrastruktur werden zu Recht gefürchtet. Den drohenden Angriff des Coronavirus auf die kritische Infrastruktur lassen viele Länder aber sehenden Auges zu."/kkü/DP/he