Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Getreide/Ukraine

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Getreide/Ukraine:

"Es ist ein minimaler Hoffnungsschimmer: Endlich konnte wieder ein Schiff mit Getreide an Bord aus dem Hafen von Odessa auslaufen. Das Beispiel Türkei zeigt, dass es in dieser verfahrenen Situation gerade Länder sind, die sich zwar in Richtung Europa orientieren, die aber mitunter als Querulanten gegenüber dem Westen auftreten, die noch einen minimalen Zugang zu Putin haben. Daran lässt sich vielleicht anknüpfen."