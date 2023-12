Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Böllerverbot

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Böllerverbot:

"Dass Raketen in falschen Händen schnell zu Waffen werden und gefährliches Macho-Verhalten verstärken können, weiß jeder, der in Großstädten schon an beliebten öffentlichen Orten Silvester gefeiert hat. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, das im Klangteppich der Knaller ein Anschlag zunächst gar nicht auffallen könnte. Aber selbst dort, wo friedlich geböllert wird, verletzen sich Menschen und belasten Kliniken, die durch fehlendes Personal und Krankheitswellen bereits am Limit sind. Genau so wie die Polizei, die in den vergangenen Krisenjahren Angriffe von vielen Seiten ertragen musste und in der Silvesternacht jetzt wieder zu erwarten hat. So wunderschön es sein kann, Feuerwerk am Himmel zu sehen: Das ist es nicht wert."/yyzz/DP/he