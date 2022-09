Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Waffenlieferung / Ukraine

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Waffenlieferung / Ukraine:

"Der amerikanische Präsident Biden hat deutlich gemacht, dass er keinen dritten Weltkrieg riskieren und vermeiden will, dass die Ukraine etwa Ziele in Russland ins Visier nimmt. Der bedrängte Putin soll den Westen bitte nicht auf die Probe stellen. Insofern kann auch der Bundeskanzler der frisch- und selbst gebackenen Führungsmacht Deutschland nicht so einfach aus diesem "cordon sanitaire" ausbrechen. Oder soll er dann auch einen möglichen Gegenschlag der NATO anführen? Aber er muss die Frage beantworten, ob die Lieferung von Kampfpanzern einen substanziellen Unterschied mit Blick auf eine mögliche Reaktion des ohnehin kaum einschätzbaren Putin ausmacht. Wer wirklich will, dass Angriffskrieg, Annexion und Völkermord in Europa keinen Platz mehr haben . der muss mehr leisten als Palliativmedizin."